На Ямале снизилось число больных наркоманией

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-22T09:52:53+03:00

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На Ямале обсудили меры комплексной борьбы с наркоманией. Под председательством замгубернатора ЯНАО Аркадия Бессонова прошло заседание антинаркотической комиссии в режиме видеоконференцсвязи.

Было отмечено, что в 2019 году в округе сохранена тенденция к стабилизации наркоситуации. Так, по итогам I полугодия 2019 года число зарегистрированных с диагнозом «наркомания» – 691 человек (в прошлом году – 785). В результате предпринятых в регионе мер произошло снижение наркопотребителей на 13,4%.

Выдано 54 сертификата на социальную реабилитацию. Все они реализованы. Содействие в трудоустройстве оказано 24 гражданам. Из незаконного оборота изъято 7 932 грамма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В образовательных и профессиональных образовательных организациях региона с января по апрель проходило социально-психологическое тестирование обучающихся.

В исследовании участвовали более 30 000 человек из 13-ти муниципальных образований. Для 96,99% учащихся характерен низкий уровень риска и отсутствие риска немедицинского потребления ПАВ (2018 год – 96,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU