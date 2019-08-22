2019-08-22T09:52:53+03:00
Общество

На Ямале снизилось число больных наркоманией

В образовательных организациях прошло тестирование обучающихся
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале снизилось число больных наркоманией Фото: yanao.ruНа Ямале снизилось число больных наркоманией Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале обсудили меры комплексной борьбы с наркоманией. Под председательством замгубернатора ЯНАО Аркадия Бессонова прошло заседание антинаркотической комиссии в режиме видеоконференцсвязи.

Было отмечено, что в 2019 году в округе сохранена тенденция к стабилизации наркоситуации. Так, по итогам I полугодия 2019 года число зарегистрированных с диагнозом «наркомания» – 691 человек (в прошлом году – 785). В результате предпринятых в регионе мер произошло снижение наркопотребителей на 13,4%.

Выдано 54 сертификата на социальную реабилитацию. Все они реализованы. Содействие в трудоустройстве оказано 24 гражданам. Из незаконного оборота изъято 7 932 грамма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В образовательных и профессиональных образовательных организациях региона с января по апрель проходило социально-психологическое тестирование обучающихся.

В исследовании участвовали более 30 000 человек из 13-ти муниципальных образований. Для 96,99% учащихся характерен низкий уровень риска и отсутствие риска немедицинского потребления ПАВ (2018 год – 96,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надымчанку, продававшую подросткам алкоголь, могут оштрафовать на 80 тысяч
Глава Ямала подвёл итоги восьмидневного объезда региона за рулём автомобиля
На Ямале судят мужчину, погубившего трех пассажиров лодки
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
Губернатор ЯНАО пообещал сделать Карамовский пост комфортнее и красивее
Жители Пурпе готовятся распрощаться с балками
Глава Ямала поздравил земляков с Днём государственного флага России
В Аксарке за один день случилось два пожара
Пьяный салехардец пытался откупиться от наказания, вручая 5 тысяч полицейскому
В Салехарде навели порядок в проблемном микрорайоне
Жительнице Красноселькупа дали условный срок за оскорбление судьи и грабеж
Погода на Ямале 22 августа: потеплеет до +20 градусов
В Новом Уренгое судят мужчину, напавшего с ножом на посетителя торгового центра
Ямальский рыбопромысловый флот модернизируют до 2022 года
Готовность Ханымея к осени глава района оценил на «отлично»
К новому учебному году в Тазовском обновят все пешеходные переходы
В Новом Уренгое изъяли из оборота фальшивую купюру
Ямальские декретницы могут бесплатно получать новые профессии
В Салехарде за оскорбление полицейского приговорили дебоширку со стажем
Ямальскую школьницу, победившую в конкурсе рисунков, наградили поездкой в Артек
В Пуровском районе стартовал оздоровительный проект «Дорога здоровья»
Ямальским бюджетникам, не попавшим в «майские» указы, индексируют зарплаты
Ноябрянка согласилась выйти замуж за иностранца за 30 тысяч рублей