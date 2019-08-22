2019-08-22T08:54:56+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО пообещал сделать Карамовский пост комфортнее и красивее

Здесь будет работать весовой контроль, построят гостиницу, заправку, установят стелу
Анна Полякова
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Губернатор ЯНАО пообещал сделать Карамовский пост комфортнее и красивее Фото: vk.comГубернатор ЯНАО пообещал сделать Карамовский пост комфортнее и красивее Фото: vk.com
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своей восьми дневной поездки по региону на автомобиле по восточной части округа осмотрел дороги и объекты инфраструктуры ЯНАО.

Так он оценил состояние Карамовского поста, где заявил, что на него у власти региона большие планы. Разрабатывать проект по его модернизации начнут уже в 2019 году. - Это важная точка безопасности нашего округа. Сегодня здесь почти ничего не работает. Периодически дежурит отряд ДПС. Но Карамовка - единственный наземный способ попасть к нам в округ на автомобиле, - заметил губернатор, сделав запись на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Здесь планируется оборудовать пост для правоохранительных органов, чтобы дежурство было постоянным. В результате объект будет комфортнее и красивее. Здесь будет работать весовой контроль, построят гостиницу, заправку, установят стелу. Карамовский станет официальными южными воротами Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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