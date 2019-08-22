2019-08-22T08:45:04+03:00
Общество

Жители Пурпе готовятся распрощаться с балками

Сначала расселят те семьи, у которых есть несовершеннолетние дети
Анна Полякова
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Жители Пурпе готовятся распрощаться с балками Фото: puradm.ruЖители Пурпе готовятся распрощаться с балками Фото: puradm.ru
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В Пурпе Пуроского района провели собрание жильцов балков и вагонов. Поводом для встречи стал старт заявочной кампания на участие в мероприятиях по предоставлению соцвыплат гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных для этого.

Таким образом, жители такого специфического северного жилья наконец-то расстанутся с ним и переедут в другое жильё, которое они смогут приобрести, получив социальную выплату. Постановление, регламентирующее работу заявочной компании, подписано правительством ЯНАО 14 августа.

Приоритет при расселении тем семьям, у которых есть несовершеннолетние дети, говорится в постановлении.

В муниципалитете остается 62 таких строения. В 27 из них живут семьи с несовершеннолетними детьми. На собрании пурпейцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, объяснили, какие документы для получения выплаты нужно сдать до 30 августа.

В октябре планируется выдать свидетельства сроком действия до 20 декабря 2019 года. Денежная выплата для каждой семьи будет рассчитана отдельно. Средняя стоимость за один квадратный метр – 67 тысяч рублей, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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