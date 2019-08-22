Глава Ямала поздравил земляков с Днём государственного флага России

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-22T08:30:14+03:00

Дмитрий Артюхов пожелал ямальцам здоровья, благополучия в семьях и радости в домах

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Ямало-Ненецкий автономный округ вместе со всей страной 22 августа празднует День государственного флага Российской Федерации.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа, отметив, что государственный флаг символизирует сильную и независимую Россию, патриотизм граждан и гордость за славу Отечества.

- Свой значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала страны вносят жители Ямала. Самоотверженным трудом, ответственностью и профессионализмом все вместе мы решаем важные государственные задачи, вместе определяем приоритеты развития арктического региона во благо Родины, - говорится в торжественном обращении.

Губернатор ЯНАО пожелал ямальцам здоровья, благополучия в семьях и радости в домах, мира, добра, согласия, счастья Ямалу и всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU