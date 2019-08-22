2019-08-22T08:08:19+03:00
Происшествия

В Аксарке за один день случилось два пожара

Причина их возникновения и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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В Аксарке за один день случилось два пожараВ Аксарке за один день случилось два пожараФото: Ольга Крыльцова
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В село Аксарка Приуральского района 21 августа пожарные выезжали дважды. За сутки здесь случилось два происшествия.

Сначала на улице Обская горел одноэтажный жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в 15:19 по местному времени. Почти четыре часа пожарные боролись с огнем. В 19:02 его удалось ликвидировать. В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Дом выгорел по всей площади 150 квадратных метров. Огонь не пощадил и чердачное помещение.

Через несколько часов пожар возник в одноэтажном бесхозном строении на улице 8 Марта. О нем стало известно в 20:47. Его потушили за несколько минут. Огнем повреждено строение на площади 0,5 квадратных метра.

- Причина пожаров и ущерб устанавливаются, -пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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