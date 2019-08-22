Пьяный салехардец пытался откупиться от наказания, вручая 5 тысяч полицейскому

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-22T07:51:51+03:00

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В Салехарде пошел под суд 45-летний мужчина, который пытался дать взятку полицейскому. Инцидент произошел вечером 17 июня 2019 года.

Мужчину задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Его пригласили в служебном автомобиле для сопровождения на медосвидетельствование. В машине пьяный салехадрец передал сотруднику патрульно – постовой службы 5500 рублей, желая избежать административной ответственности за правонарушение. О данном факте полицейский тут же сообщил в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду.

Ямальца судили по статье о «Покушении на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Теперь дело ушло суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU