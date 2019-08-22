2019-08-22T07:34:30+03:00
Общество

В Салехарде навели порядок в проблемном микрорайоне

Территорию избавили от свалки и выровняли дорогу
Анна Полякова
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В Салехарде навели порядок в проблемном микрорайоне Фото: salekhard.orgВ Салехарде навели порядок в проблемном микрорайоне Фото: salekhard.org
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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко в ходе выездного совещания посетил место, о котором говорили горожане в своих обращениях в соцсетях. Въездная дорога в микрорайон Брусничный стала проблемой для местных жителей: глубокие ямы, огромные лужи, торчащая арматура, - все эти преграды приходилось преодолевать ежедневно, сложно было и на машине проехать, и пешком пройти.

Здесь же лежали кучи хлама, собранного во время одного из субботников, но не вывезенного. Со временем к автомобильным покрышкам, строительному и промышленному мусору добавились пакеты с бытовыми отходами.

Градоначальник дал поручение специалистам департамента городского хозяйства исправить положение.

На сегодняшний день дорогу засыпали и утрамбовали, сверху слой асфальтовой крошки, со временем покрытие станет более плотным, что исключит возможность размытия и скопления дождевой воды. Также на полигон был вывезен весь мусор, территория полностью очищена, следующим летом здесь вырастет трава, сообщили в администрации города.

Как отметил Иван Кононенко, чистоту нужно поддерживать, а это зависит только от местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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