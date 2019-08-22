Жительнице Красноселькупа дали условный срок за оскорбление судьи и грабеж

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-22T06:09:00+03:00

В ходе предварительного следствия девушка попросила прощения у подруги и у судьи

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Жительнице Красноселькупского района зачитали приговор за оскорбление судьи и грабеж. В селе Красноселькуп 11 марта 2019 года рассматривался административный материал о «Неисполнении распоряжения судьи» в отношении 18-летней местной жительницы. В ходе судебного заседания девушка обращалась к судье, используя мат. В результате в отношении молодой северянки составили еще один протокол. При рассмотрении этого правонарушения девушка оскорбила судью.

Чуть позже она вновь попала в поле зрения правоохранителей. Так вечером 20 марта она распивала в компании знакомых. Вдруг девушка заметила на руке у подруги золотое кольцо. Попросила посмотреть на него и забрала украшение, а когда хозяйка попросила вернуть кольцо, та два раза ударила подружку кулаками по лицу.

В ходе предварительного следствия девушка раскаялась и попросила прощения у подруги и у судьи. Однако в суд хулиганка не явилась и скрывалась от судебного пристава. Тогда ее заключили под стражу.

В результате приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком один год, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU