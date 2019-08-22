2019-08-22T06:09:00+03:00
Происшествия

Жительнице Красноселькупа дали условный срок за оскорбление судьи и грабеж

В ходе предварительного следствия девушка попросила прощения у подруги и у судьи
Анна Полякова
Поделиться:
Жительнице Красноселькупа дали условный срок за оскорбление судьи и грабеж Фото: из открытых источниковЖительнице Красноселькупа дали условный срок за оскорбление судьи и грабеж Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Жительнице Красноселькупского района зачитали приговор за оскорбление судьи и грабеж. В селе Красноселькуп 11 марта 2019 года рассматривался административный материал о «Неисполнении распоряжения судьи» в отношении 18-летней местной жительницы. В ходе судебного заседания девушка обращалась к судье, используя мат. В результате в отношении молодой северянки составили еще один протокол. При рассмотрении этого правонарушения девушка оскорбила судью.

Чуть позже она вновь попала в поле зрения правоохранителей. Так вечером 20 марта она распивала в компании знакомых. Вдруг девушка заметила на руке у подруги золотое кольцо. Попросила посмотреть на него и забрала украшение, а когда хозяйка попросила вернуть кольцо, та два раза ударила подружку кулаками по лицу.

В ходе предварительного следствия девушка раскаялась и попросила прощения у подруги и у судьи. Однако в суд хулиганка не явилась и скрывалась от судебного пристава. Тогда ее заключили под стражу.

В результате приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком один год, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор ЯНАО пообещал сделать Карамовский пост комфортнее и красивее
Жители Пурпе готовятся распрощаться с балками
Глава Ямала поздравил земляков с Днём государственного флага России
В Аксарке за один день случилось два пожара
Пьяный салехардец пытался откупиться от наказания, вручая 5 тысяч полицейскому
В Салехарде навели порядок в проблемном микрорайоне
Погода на Ямале 22 августа: потеплеет до +20 градусов
В Новом Уренгое судят мужчину, напавшего с ножом на посетителя торгового центра
Ямальский рыбопромысловый флот модернизируют до 2022 года
Готовность Ханымея к осени глава района оценил на «отлично»
К новому учебному году в Тазовском обновят все пешеходные переходы
В Новом Уренгое изъяли из оборота фальшивую купюру
Ямальские декретницы могут бесплатно получать новые профессии
В Салехарде за оскорбление полицейского приговорили дебоширку со стажем
Ямальскую школьницу, победившую в конкурсе рисунков, наградили поездкой в Артек
В Пуровском районе стартовал оздоровительный проект «Дорога здоровья»
Ямальским бюджетникам, не попавшим в «майские» указы, индексируют зарплаты
Ноябрянка согласилась выйти замуж за иностранца за 30 тысяч рублей