Погода на Ямале 22 августа: потеплеет до +20 градусов

СЕГОДНЯ 05:15 2019-08-22T05:15:44+03:00

Небольшой дождь во второй половине дня ожидается в Салехарде и Лабытнанги

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В четверг, 22 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +20 градусов, переменная облачность, во второй половине дня пройдет дождь. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Ноябрьске +20 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северный 3 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, солнечно, без осадков. Ветер западный 3 м/с.

В Надыме +20 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Губкинском +19 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Северо-западный ветер 2 м/с.

В Муравленко +19 градусов, солнечно, без осадков. Северо-западный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, утренняя солнечная погода к обеду сменится на пасмурную, пойдёт дождь. Юго-западный ветер 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU