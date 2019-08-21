В Новом Уренгое судят мужчину, напавшего с ножом на посетителя торгового центра

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-21T16:14:07+03:00

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В Новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, устроивший скандал и драку с поножовщиной в торговом центре «Солнечный» вечером 1 мая 2019 года.

Это случилось в отделе «KFC». 21-летний мужчина затеял конфликт с кассиром и ударил его кулаком в лицо. Один из находящихся в очереди посетителей заступился за кассира. Тогда скандалист перенес агрессию за него. Посетители торгового центра оттащили его в сторону, но он, вырвавшись из их рук, подбежал к мужчине и два вонзил нож в туловище.

После этого агрессор побежал по третьему этажу торгового центра, отмахиваясь ножом в руке от пытавшихся остановить его. Второй потерпевший настиг его у экскалатора, где обвиняемый нанес мужчине один удар ножом в область живота. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, а обвиняемый задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался. Тем не менее, его обвиняют в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посетителям торгового центра.

Следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU