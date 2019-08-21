Ямальский рыбопромысловый флот модернизируют до 2022 года

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-21T15:56:24+03:00

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На Ямале продолжается масштабная модернизация рыбопромыслового флота. Процесс начался в 2018 году. До конца 2021 года планируется отремонтировать 46 единиц техники с наиболее высокой степенью износа. Работы финансируются из окружного бюджета.

Всего в системе рыбохозяйственного комплекса округа насчитывается около 160 единиц флота – плашкоутов, рефрижераторных судов, барж, брандвахт, теплоходов.

На 2019 год запланирована модернизация 14 плашкоутов. В списке предприятий также Горковский рыбозавод с десятью судами, три из которых уже отремонтировано, ООО «Тазагрорыбпром» и две единицы техники, для Аксарковского рыбопромыслового предприятия ремонтируют также два плашкоута. Обновлённые плашкоуты Аксарковское предприятие введёт в работу уже в 2020 году.

Как сообщает правительство ЯНАО, с начала 2019 года на Ямале добыто уже около 4,5 тысяч тонн рыбы – с опережением показателей прошлого года на 600 тонн. Промышленный вылов ведут более 30 предприятий различных форм собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU