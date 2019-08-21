Готовность Ханымея к осени глава района оценил на «отлично»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-21T15:46:23+03:00

В этом году новый вид обретут четыре общественные и 32 придомовые территории

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Глава Пуровского района Андрей Нестерук в Ханымее оценил готовность служб ЖКХ к предстоящей зиме, к новому учебному году и работы по реализации программы «Комфортная городская среда».

Несмотря на то, что объем работ по ремонту сетей тепловодоснабжения и на объектах жизнеобеспечения на этот сезон был запланирован внушительный, все профилактические и ремонтные работы службы жилищно-коммунального хозяйства в поселке уже заканчивают, к зиме должны успеть.

Завершаются работы по благоустройству. В этом году новый вид обретут четыре общественные и 32 придомовые территории. Подходят к финалу работы и на площади для культурно-массовых мероприятий по улице Центральной, и по реконструкции парка отдыха.

- Порадовали работы по благоустройству. Парк получается хороший, всем рекомендую при случае там побывать, - поделился впечатлениями со своими подписчиками в Instagram Андрей Нестерук.

Готовность второй школы к началу учебного года глава тоже оценил на «отлично». Обновленные кабинеты химии и физики оснастили цифровыми лабораториями и современным оборудованием, фойе школы трансформировали в зоны отдыха и развития.

ИСТОЧНИК KP.RU