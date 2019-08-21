СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-21T15:12:01+03:00

К новому учебному году в Тазовском обновят все пешеходные переходы Фото: Ольга Крыльцова

Из местного бюджета на это выделено более 350 тысяч рублей

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На улицах районного центра ведутся работы по обустройству пешеходных переходов. Всего в поселке Тазовский планируется обновить 74 участка.

На пешеходные переходы наносят разметки специальной краской со светоотражающими элементами. Как пояснили в районной администрации, это часть комплексных мер по обеспечению дорожной безопасности и профилактике детского травматизма. На обновление пешеходных переходов из средств местного бюджета выделено более 350 тысяч рублей.

Вблизи пешеходных переходов и в местах повышенной опасности, на улицах поселка установят искусственные дорожные неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости движения автотранспорта.

Всего будет приобретено 50 комплектов резиновых искусственных неровностей на сумму более 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU