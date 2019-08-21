СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-21T14:48:42+03:00

В Новом Уренгое изъяли из оборота фальшивую купюру Фото: Ольга Крыльцова

Ее обнаружили в банке при пересчете денег, поступивших из организации

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Купюра номиналом 5 000 рублей вызывала сомнение в подлинности у сотрудника банка. 20 августа сообщение об этом поступило в дежурную часть ОМВД. Сотрудники кредитного учреждения рассказали, что подозрительную банкноту нашли при пересчете денег, поступивших из организации.

Прибывшая на место происшествие следственно-оперативная группа изъяла купюру и направила ее на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Специалисты подтвердили, что представленная на исследование купюра изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России. Ее смастерили с использованием цветной копировально-множительной техники, путем комбинирования способа струйной и электрофотографической печати, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело возбудили по статье «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Виновного могут наказать лишением свободы сроком до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU