Ямальские декретницы могут бесплатно получать новые профессии

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-21T14:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале женщины, воспитывающие детей до трёх лет и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, могут пройти бесплатное профессиональное обучение. В рамках национального проекта «Демография» они могут, как повысить свою квалификацию, так и освоить новую специальность.

С начала года на Ямале такой возможностью уже воспользовались более 80 женщин. В департаменте занятости населения рассказали, что свыше 30 мамочек хотят повысить свою квалификацию в ближайшее время.

Обучение проводится по различным профессиям, необходимым для успешного возобновления трудовой деятельности: бухгалтер, воспитатель, делопроизводитель, дизайнер, инженер, логопед, медсестра, социальный работник, специалист по закупкам и др.

Обучение организуется различными способами, в том числе с применением дистанционных технологий, а также с выездом за пределы Ямала,сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU