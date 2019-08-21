2019-08-21T13:59:28+03:00
Происшествия

В Салехарде за оскорбление полицейского приговорили дебоширку со стажем

Женщину отправили на исправительные работы
Анна Полякова
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В Салехарде за оскорбление полицейского приговорили дебоширку со стажемВ Салехарде за оскорбление полицейского приговорили дебоширку со стажемФото: Ольга Крыльцова
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Салехардский мировой суд вынес приговор жительнице окружной столицы за оскорбление правоохранителя. Инцидент произошел в феврале 2019 года в подъезде многоквартирника.

Пьяная 28–летняя горожанка прилюдно обматерила полицейского, при этом дамочка осознавала, что правоохранитель является представителем власти и находится при исполнении должностных обязанностей.

Ее судили по статье «Оскорбление представителя власти». В результате суд признал женщину виновной. При вынесении приговора учли, что она ранее судима и привлекалась к административной ответственности за нарушения в области общественного порядка, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно.

Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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