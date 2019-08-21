Ямальскую школьницу, победившую в конкурсе рисунков, наградили поездкой в Артек

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-21T13:39:06+03:00

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Победительницу регионального этапа конкурса рисунков, который проводился в рамках общероссийского глобального проекта «Театр – детям», наградили поездкой в Артек.

На конкурс поступило 60 работ почти из всех муниципалитетов, все они выполнены детьми от 6 до 10 лет. Победительницей регионального этапа конкурса стала воспитанница детской школы искусств Муравленко Александра Ясевич. Она занимается под руководством преподаватель Кристина Хмелевская, сообщили в департаменте культуры ЯНАО.

Главный приз для неё – поездка в международный детский центр «Артек» и участие в специальной детской смене, посвящённой Году театра в России. Там же пройдёт церемония закрытия проекта «Театр – детям», где будут названы лучшие пять работ, а их авторы будут отмечены специальными призами.

Напомним, 2019 год объявлен в России Годом театра. На Ямале реализованы такие проекты, как окружной театральный фестиваль, сказочный фестиваль «Я-мал, привет!» в Новом Уренгое, Губкинский городской фестиваль «Театральная весна», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU