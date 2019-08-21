В Пуровском районе стартовал оздоровительный проект «Дорога здоровья»
Пуровские медики провели первое мероприятие в рамках оздоровительного проекта «Дорога здоровья». Как уточнили в правительстве ЯНАО, он реализуется в рамках двух нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
«Дорога здоровья» предполагает проведение II этапа диспансеризации жителям района в условиях центральной районной больницы. Проект стартовал в прошедшую субботу. Всего обследование заняло 2,5 часа, а для удобства граждан при содействии администрации муниципалитета был организован трансфер.
В первый день 26 жителей Пурпе прошли медицинское обследование в поликлинике Тарко-Сале.
Все они по результатам I этапа диспансеризации по состоянию здоровья были направлены на дополнительный скрининг в районный центр, где находится специальное диагностическое оборудование.
В этот раз пациентам провели маммографию, УЗИ сосудов шеи, спирометрию, ультразвуковое исследование молочных желез. Кроме того, их проконсультировали кардиолог, терапевт, врач по медицинской профилактике.
В планах руководства больницы – продолжить реализацию проекта «Дорога здоровья», в том числе и для жителей других поселений района – Уренгоя и Ханымея.
ИСТОЧНИК KP.RU