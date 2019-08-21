Ямальским бюджетникам, не попавшим в «майские» указы, индексируют зарплаты

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-21T14:00:30+03:00

Ямальским бюджетникам, которые не попали в «майские» указы, индексируют зарплаты Фото: yanao.ru

С 1 октября 2020 года размер выплат увеличится на 3,8%

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Власти Ямала запланировали в 2020 году провести индексацию заработной платы работникам категорий бюджетной сферы. Речь идет о тех северянах, которые не включены в «майские» указы Президента России. Комиссия по бюджетным проектировкам ЯНАО одобрила индексацию в размере 3,8% с 1 октября 2020 года.

Как сообщили в правительстве региона, это уже не первое повышение зарплаты данным категориям работников бюджетной сферы. Так первого января 2018 года зарплаты проиндексированы на 4%. Первого октября 2019 года произойдёт индексация в размере 4,3%.

Напомним, отдельным категориям работников, установленным «майскими» указами Президента Российской Федерации, с 2019 года сохранён действующий порядок выполнения показателей повышения оплаты труда, то есть 100 или 200% среднемесячной начисленной зарплаты работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU