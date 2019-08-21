Ноябрянка согласилась выйти замуж за иностранца за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-21T12:39:08+03:00

Ноябрянка согласилась выйти замуж за таджика за 30 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В суд предъявлены иски о взыскании с «невесты» вознаграждения

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Брак жительницы Ноябрьска иностранными гражданами браков суд признал фиктивным. Как сообщает прокуратура ЯНАО, гражданин Республики Таджикистан в июне 2017 года предложил жительнице женщине денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей взамен на её согласие заключить с ним фиктивный брак.

Иностранцу хотелось без лишних забот получить разрешение на временное проживание, а после стать гражданином Российской Федерации. Женщина согласилась на заключение брака. При этом после его регистрации супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели.

- В соответствии с Семейным кодексом РФ заключение брака без намерения создать семью влечет его недействительность с момента регистрации, - пояснили в региональном ведомстве.

Всего в Ноябрьске выявлено 5 фактов заключения фиктивных браков при аналогичных обстоятельствах. Записи акта гражданского состояния аннулированы. Также в суд предъявлены иски о взыскании с «невест» вознаграждения, полученного за фиктивную регистрацию браков, на общую сумму 105 тыс. рублей, которые находятся на рассмотрении.

Сведения об исполнении судебных актов будут переданы в миграционную службу для принятия соответствующих

ИСТОЧНИК KP.RU