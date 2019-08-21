На Ямале «Чистая страна» ликвидирует несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-21T12:19:09+03:00

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На территории населённых пунктов Ямала и в окружающих их лесах ликвидируют несанкционированные свалки в рамках регионального проекта «Чистая страна». В этом году планируется убрать 138 мусорных завалов. 24 из них находятся в населённых пунктах и 114 на землях лесного фонда.

- Бюджетам пяти муниципалитетов предоставлены субсидии на ликвидацию свалок в населённых пунктах в 2019 году. В их числе: Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы. Там ликвидируют наведут порядок на площади более 38 га, - отметил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Окончание работ по ликвидации свалок планируется в октябре. Между тем, работы по уборке свалок на территории Тарко-Салинского лесничества уже завершены, осуществлена приёмка работ, ведётся процедура подписания актов сдачи.

Всего к 2024 году планируется ликвидировать 341 свалку, в том числе 101 – на территории населённых пунктов и 240 – на землях лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU