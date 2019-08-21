Губернатор Ямала рассказал о будущем Ноябрьска

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-21T11:59:52+03:00

На встрече с горожанами он ответил на 27 вопросов

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за три часа во время встречи с жителями Ноябрьска ответил на 27 вопросов горожан. Глава региона рассказал о ближайшем будущем города.

Так в 2020 году начнётся строительство нового здания городской поликлиники на 1400 посещений в смену. На базе бывшего санатория «Озёрный» решено разместить реабилитационный центр для взрослых и детей. При этом губернатор обозначил планку – «не ниже мирового уровня».

В Ноябрьске, наконец, появится собственная скорая помощь. 12 новых машин скоро поступят в городскую больницу. Три детских сада, три школы, кванториум, несколько спортивных и культурных объектов – всё это ждёт горожан в ближайшие годы. 2627 семей смогут переехать из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU