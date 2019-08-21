Проект «Уютный Ямал» не хотят ограничивать 2020 годом

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-21T11:04:50+03:00

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Проект «Уютный Ямал», вдохновляющий северян на собственные решения, будет продолжен. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ноябрьска. Горожан интересовало, будет ли это постоянным проектом или затронет только 2020 год. На что глава региона ответил, что эта хорошая инициатива будет развиваться.

– Мы создаём разные способы, чтобы жители сами определяли, что им нужно. От портала «Живём на Севере» до дворовых сборов… Прозаичная задача – сохранность этих объектов. Как только люди сами участвуют в таких проектах, так к объектам благоустройства относятся, как к своему. Это такое хорошее прикладное значение, - заметил губернатор.

Он подчеркнул, что не очень любит чиновничье определение "Инициативное бюджетирование", но оно значит, что люди сами решают, что и где им нужно. Все эти программы будут поддерживаться и пополняться деньгами, заверил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU