Старт отопительного сезона в Салехарде запланирован на первое сентября

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-21T10:52:28+03:00

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В Салехарде с 21 августа на 10 дней будет перекрыта подъездная дорога на Пантеон из-за проведения работ по обустройству перехода. Накануне глава города Иван Кононенко провел очередное выездное заседание по подготовке города к осенне-зимнему периоду и началу отопительного сезона. Он посетил объекты, на которых продолжаются работы по замене тепло-водосетей.

Подрядчики и специалисты со стороны заказчика заверили, что все успеют закончить вовремя. В 2019 году в Салехарде выполняется беспрецедентный объем работ по замене тепло-водосетей.

- За несколько последних лет мы уже поменяли около 60-ти процентов сетей, на место старых железных труб, укладываются новые, пластиковые, современные, с заводской теплоизоляцией, которые намного практичнее и долговечнее. Конечно, в связи с проводимыми работами жители города испытывают определенные неудобства, но нужно понимать – все это делается для нашей безопасности, - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что лучше летом спокойно поменять трубы, чем зимой в мороз произойдет какая-нибудь авария и придется размораживать целый квартал, и в срочном порядке восстанавливать водо- или тепло-обеспечение.

Начало отопительного сезона запланировано на первое сентября, в первую очередь тепло должно появиться в объектах социального значения – больницах, школах и детских садах.

В разговоре с подрядчиками и представителями АО «Салехардэнерго» Кононенко отметил важность своевременной сдачи объектов и недопущения ни малейшей возможности срыва сроков подачи тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU