2019-08-21T10:29:09+03:00
Общество

Самый красивый парк на Ямале строят в Ноябрьске

Работы оценил губернатор региона
Анна Полякова
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Самый красивый парк на Ямале строят в Ноябрьске Фото: yanao.ruСамый красивый парк на Ямале строят в Ноябрьске Фото: yanao.ru
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Городской парк культуры и отдыха Ноябрьск, который сейчас на стадии строительства, станет настоящим украшением города. Работы оценил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время поездки по региону.

Главе региона показали расширенную площадь для городских мероприятий, пешеходные и велодорожки, детские площадки и всесезонные горки, которые сейчас возводят строители. Завершить работы подрядчик должен к 1 октября.

- Наверное, это будет самый красивый парк на Ямале. Много неудобств он доставил горожанам, писали мне часто об этом в социальных сетях. Но сегодня мы много там прошли. Видны уже очертания, становится уютнее. Всё предусмотрено для мам с колясками, людей с ограниченными возможностями. Надо его скорее открыть, - поделился впечатлениями губернатор.

Он также осмотрел еще несколько строительных площадок: будущий детский сад на 240 мест, многоквартирный жилой дом по улице Советской, где более 70% квартир предназначены для переселения из аварийного жилья, школу искусств на 350 мест в восьмом микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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