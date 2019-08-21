2019-08-21T09:19:53+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое закладчику дали 9 лет строгого режима

19-летнего жителя ближнего зарубежья изъяли 12 полимерных пакетов с порошком
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое закладчику дали 9 лет строгого режима Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое закладчику дали 9 лет строгого режима Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое осудили закладчика, у которого обнаружили 12 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Жителя ближнего зарубежья судили за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Его задержали 25 февраля 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий на улице. В ходе личного досмотра у 19-летнего молодого человека изъяли запрещенное вещество.

Эксперты подтвердили, изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 3.58 грамм. Порошок злоумышленник намеревался сбыть на территории Нового Уренгоя.

В августе суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале «Чистая страна» ликвидирует несанкционированные свалки
Губернатор Ямала рассказал о будущем Ноябрьска
Проект «Уютный Ямал» не хотят ограничивать 2020 годом
Старт отопительного сезона в Салехарде запланирован на первое сентября
Самый красивый парк на Ямале строят в Ноябрьске
Главная переправа Ямал вернулась к работе
На месторождении в ЯНАО машиниста буровой установки убило током
Таркосалинцы убрали с берега Пякупура 60 кубометров мусора
Подарок «Малышу Ямала» будут вручать в контейнере для игрушек
В Лабытнаги дотла сгорели складские помещения
Туман третьей день вмешивается в работу транспорта на Ямале
Погода на Ямале 21 августа: осадки не ожидаются
Фестиваль «КедрФест» устроит большой «пикник на обочине» реки Малая Обь
Субсидии ямальским бюджетникам будут выдавать только на новые квартиры
Рейтинговое агентство оценило экономический потенциал Ямала
Ямальским детям после летних каникул напомнят о правилах безопасности
На Ямале началась осенняя охота на пернатую дичь
Четыре авиарейса, не долетев до Норильска, сели в Новом Уренгое
Директору заброшенного в Надыме завода, где погиб ребенок, зачитали приговор