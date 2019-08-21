В Новом Уренгое закладчику дали 9 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-21T09:19:53+03:00

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В Новом Уренгое осудили закладчика, у которого обнаружили 12 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Жителя ближнего зарубежья судили за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Его задержали 25 февраля 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий на улице. В ходе личного досмотра у 19-летнего молодого человека изъяли запрещенное вещество.

Эксперты подтвердили, изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 3.58 грамм. Порошок злоумышленник намеревался сбыть на территории Нового Уренгоя.

В августе суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU