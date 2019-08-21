В Новом Уренгое закладчику дали 9 лет строгого режима
В Новом Уренгое осудили закладчика, у которого обнаружили 12 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Жителя ближнего зарубежья судили за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Его задержали 25 февраля 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий на улице. В ходе личного досмотра у 19-летнего молодого человека изъяли запрещенное вещество.
Эксперты подтвердили, изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 3.58 грамм. Порошок злоумышленник намеревался сбыть на территории Нового Уренгоя.
В августе суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU