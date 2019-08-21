Главная переправа Ямал вернулась к работе
Туман рассеялся, на линию вышло шесть паромных составов
Главная переправа Ямал вернулась к работе Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:
Движение паромов на переправе «Салехард-Лабытнанги» восстановлено. На линии шесть паромных составов.
Их работа была прервана сегодня утром по метеоусловиям. В районе переправы над рекой Обь сегодня утром спустился туман. Из-за недостаточной видимости движение судов было сопряжено с определенной опасностью.
Напомним, туман вмешивается в работу транспорта уже третий день. Авиарейсы также выполняют полеты с перебоями, периодически объявляют об их задержке. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU