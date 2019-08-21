2019-08-21T08:58:36+03:00
Происшествия

На месторождении в ЯНАО машиниста буровой установки убило током

Стрела во время работ коснулась ЛЭП
Анна Полякова
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На месторождении в ЯНАО рабочего убило током Фото: СУ СКР по ЯНАОНа месторождении в ЯНАО рабочего убило током Фото: СУ СКР по ЯНАО
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В Тазовском районе ЯНАО следователи выясняют обстоятельства гибели 37-летнего рабочего на Русском месторождении.

По предварительным данным, несчастный случай произошел 15 августа около 12 часов. Машинист буровой установки выполнял работы под высоковольтной линией электропередачи, нарушая этим правила техники безопасности.

Стрела во время подъема коснулась ЛЭП. В результате мужчина, державшийся в это время руками за рычаги управления, оказался поражен электрическим током.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия на месторождении, опрошены очевидцы, назначен комплекс криминалистических экспертиз. Запрошены и исследуются документы, регламентирующие деятельность погибшего, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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