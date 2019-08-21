Таркосалинцы убрали с берега Пякупура 60 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-21T08:47:33+03:00

Горожане снова выйдут на субботник 24 августа

Изменить размер текста: A A

В Тарко-Сале 24 августа состоится общегородской субботник. В рамках экологической акции «Зеленая Россия» таркосалинцев приглашают присоединиться к санитарной уборке улично-дорожной сети, участков, прилегающих к территориям предприятий, а также придомовых территорий города.

Напомним, жители Тарко-Сале в минувшую субботу присоединились к всероссийской экологической акции «Чистый берег». Неравнодушные горожане очистили километр береговой линии реки Пякупур. Добровольцы собрали более 60 кубометров отходов производства и бытового мусора, сообщает администрация Пуровского района.

Вместе с горожанами экологический субботник традиционно поддержали казаки Пуровского станичного казачьего общества и волонтеры регионального проекта «Будущее Арктики». Самым многочисленным составом в этот раз поучаствовал в акции коллектив Тарко-Салинской центральной районной больницы, рассказали организаторы акции, сотрудники районного управления природно-ресурсного регулирования.

- Радует тот факт, что с каждым годом число экопомощников растет, - отметили организаторы акции. - Выражаем благодарность каждому неравнодушному участнику и приглашаем земляков и дальше совместными действиями помогать хрупкой природе Крайнего Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU