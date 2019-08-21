Подарок «Малышу Ямала» будут вручать в контейнере для игрушек

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-21T08:03:27+03:00

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Упаковку для подарка «Малышу Ямала» решили модернизировать и сделать более практичной. Теперь презент будут вручать в контейнере для игрушек. Замену коробки с бумажной на пластиковую анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Ноябрьска в рамках своего автопутешествия по Ямалу.

Напомним, каждому ребенку, родившемуся на Ямале с 1 июня выдается комплект новорожденного. Главное условие - хотя бы один из его родителей постоянно проживает в округе. В коробке есть всё необходимое на первое время – от бутылочек и салфеток до зимней и демисезонной одежды. На подарки бюджет Ямала будет тратить в год примерно 200 млн. рублей.

Губернатор отметил, что со дня старта программы правительство региона анализировало реакцию родителей, изучало им мнение. Теперь уже решено, что такая мера поддержки для новорожденных станет постоянной.

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ИСТОЧНИК KP.RU