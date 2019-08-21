В Лабытнаги дотла сгорели складские помещения
Причина пожара и ущерб устанавливаются
В Лабытнаги дотла сгорели складские помещения Фото: группа "Подслушано №1 | Лабытнанги" vk.com
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В Лабытнаги вечером 20 августа полыхали склады на улице Клубная. Сообщение о пожаре поступило в 18:18 местного времени.
Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по ЯНАО, горели очаг возгорания в неэксплуатируемом складе. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава, в распоряжении которых было четыре единицы спецтехники МЧС.
В 19:05 пожар был ликвидирован. Склад выгорел полностью по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU