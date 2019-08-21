Туман третьей день вмешивается в работу транспорта на Ямале
На Ямале сегодня, 21 августа, вновь приостановила работу главная переправа региона. Паромы через Обь перестали ходить в 7:30 по метеоусловиям. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, на маршруте «Салехард-Лабытнанги» туман.
Напомним, накануне из-за недостаточной видимости на пути следования перенесены вылеты авиарейсов Красноселькуп – Новый Уренгой и обратно и Салехард – Яр-Сале – Мыс Каменный – Сеяха и обратно.
В понедельник спустившийся утром туман в районе переправы через Обь остановил движение паромов.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU