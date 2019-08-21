Погода на Ямале 21 августа: осадки не ожидаются
В среду, 21 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +15 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.
В Ноябрьске +21 градус, солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северный 5 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.
В Надыме +19 градусов, облачно, осадки не ожидаются. Ветер северный 2 м/с.
В Губкинском +20 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.
В Тарко-Сале +20 градусов, без осадков. Северный ветер 6 м/с.
В Муравленко +21 градус, солнечно, без осадков. Северный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU