2019-08-21T05:42:27+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 августа: осадки не ожидаются

Температура воздуха +15 ... +21 градус
Анна Полякова
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Погода на Ямале 21 августа: осадки не ожидаютсяПогода на Ямале 21 августа: осадки не ожидаютсяФото: Анна Полякова
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В среду, 21 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +15 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Ноябрьске +21 градус, солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.

В Надыме +19 градусов, облачно, осадки не ожидаются. Ветер северный 2 м/с.

В Губкинском +20 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, без осадков. Северный ветер 6 м/с.

В Муравленко +21 градус, солнечно, без осадков. Северный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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