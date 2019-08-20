2019-08-20T16:21:37+03:00
Общество

Фестиваль «КедрФест» устроит большой «пикник на обочине» реки Малая Обь

На глазах туристов будут создаваться шедевры
Анна Полякова
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Фестиваль «КедрФест» устроит большой «пикник на обочине» реки Малая Обь Фото: yanao.ruФестиваль «КедрФест» устроит большой «пикник на обочине» реки Малая Обь Фото: yanao.ru
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Открытый промысловый фестиваль «КедрФест» пройдёт 15 сентября в Шурышкарском районе ЯНАО на территории природно-этнографического парка-музея «Живун». На глазах зрителей и туристов из обычных материалов будут создаваться ремесленные изделия, кулинарные шедевры высокой кухни и произведения современного искусства

Участники события смогут половить рыбу с берега Ханты-Мужевской протоки, прокатиться на калданке, познакомиться с музейными экспозициями и выставками, подкрепиться вкуснейшей ухой из варчатинской щуки.

Также будут работать фестивальные мастерские по изготовлению и ремонту кедровой лодки-калданки, плетению посуды из кедрового корня, работе с глиной и берестой, ковке и литью металлических изделий.

В рамках фестиваля пройдут забавные конкурсы. Среди них «Крупняшки», где участники будут соревноваться на самую большую найденную кедровую шишку.

«Сувенир КедрФеста» - конкурс для мастеров традиционных ремёсел. Они представят сувенирные упаковки для кедровых орехов, кукол КедрФеста, подставки под горячее, столовую утварь и обереги.

Во время конкурса-дегустации «Вкусняшки» гости смогут попробовать домашние напитки из местных лесных продуктов.

Главный конкурс «Сентябрины» соберёт семейные и дружеские команды на состязания. А для гурманов состоится кулинарный поединок «Суперблюдо «КедрФеста» с участием профессиональных поваров и рестораторов. Призовой фонд конкурса – 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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