Фестиваль «КедрФест» устроит большой «пикник на обочине» реки Малая Обь
Открытый промысловый фестиваль «КедрФест» пройдёт 15 сентября в Шурышкарском районе ЯНАО на территории природно-этнографического парка-музея «Живун». На глазах зрителей и туристов из обычных материалов будут создаваться ремесленные изделия, кулинарные шедевры высокой кухни и произведения современного искусства
Участники события смогут половить рыбу с берега Ханты-Мужевской протоки, прокатиться на калданке, познакомиться с музейными экспозициями и выставками, подкрепиться вкуснейшей ухой из варчатинской щуки.
Также будут работать фестивальные мастерские по изготовлению и ремонту кедровой лодки-калданки, плетению посуды из кедрового корня, работе с глиной и берестой, ковке и литью металлических изделий.
В рамках фестиваля пройдут забавные конкурсы. Среди них «Крупняшки», где участники будут соревноваться на самую большую найденную кедровую шишку.
«Сувенир КедрФеста» - конкурс для мастеров традиционных ремёсел. Они представят сувенирные упаковки для кедровых орехов, кукол КедрФеста, подставки под горячее, столовую утварь и обереги.
Во время конкурса-дегустации «Вкусняшки» гости смогут попробовать домашние напитки из местных лесных продуктов.
Главный конкурс «Сентябрины» соберёт семейные и дружеские команды на состязания. А для гурманов состоится кулинарный поединок «Суперблюдо «КедрФеста» с участием профессиональных поваров и рестораторов. Призовой фонд конкурса – 50 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU