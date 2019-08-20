2019-08-20T15:51:21+03:00
Экономика

Субсидии ямальским бюджетникам будут выдавать только на новые квартиры

Регион нацелен на развитие рынка первичного жилья
Анна Полякова
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Субсидии ямальским бюджетникам будут выдавать только на новые квартиры Фото: yanao.ruСубсидии ямальским бюджетникам будут выдавать только на новые квартиры Фото: yanao.ru
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В Муравленко в ближайшие годы развернётся жилищное строительство. Сейчас в городе практически отсутствует рынок первичного жилья. В ближайшие пять лет из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации Указа президента расселят 991 семью.

- Мы сейчас занимаемся тем, чтобы эту цифру дополнительно увеличить. Ищем ресурсы и, безусловно, их найдём, - отметил губернатор на встрече с жителями города.

Прозвучало предложение внести корректировки в программу предоставления субсидии на покупку жилья работникам бюджетной сферы. На предложение выдавать субсидию и для покупки жилья на вторичном рынке губернатор возразил.

- У этого мероприятия есть две цели: одна – поддержать определённые категории бюджетников, вторая – стимулировать первичный рынок строительства. Нам надо строить десятки тысяч квадратных метров нового жилья, но в условиях перехода на эскроу-счета – отрасль не так активна, мало кто хочет начинать новые проекты, - отметил глава региона.

По словам Артюхова, сертификаты на руках бюджетников – своего рода гарантия для потенциальных застройщиков, что будут покупатели. Тогда им проще принять решение и начать строительство. Самое важное – те, кто не успеет свои сертификаты в этом году использовать, должны знать, что они автоматически продлятся на следующий год.

- Сейчас очень важно раскачать первичный рынок жилья. Это положительно скажется и на городской экономике, -подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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