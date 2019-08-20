Рейтинговое агентство оценило экономический потенциал Ямала
Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает правительство региона, повышен рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте с уровня «BВB-» до «BBВ», при этом аналитики агентства прогноз состояние рейтинга назвали «стабильным».
Специалисты считают, что рейтинг Ямала обладает значительным потенциалом и может быть выше, но в настоящее время сдерживается уровнем суверенного рейтинга РФ.
Автономный округ имеет максимально возможный для регионов РФ рейтинг по международной шкале агентства. ЯНАО традиционно отличается сильными экономическими и бюджетными показателями.
Такие рейтинги важны для инвесторов и банков, их высокий уровень свидетельствует о надёжности партнёрских отношений с окружными органами государственной власти в реализации крупных инфраструктурных проектов, развитии социально-экономической сферы, создании необходимых условий для жизни граждан.
Кроме ЯНАО, рейтинг также повышен пяти субъектам РФ: Москве и Санкт-Петербургу, Челябинской области, а также Татарстану, Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU