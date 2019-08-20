Рейтинговое агентство оценило экономический потенциал Ямала

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-20T15:29:37+03:00

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Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает правительство региона, повышен рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте с уровня «BВB-» до «BBВ», при этом аналитики агентства прогноз состояние рейтинга назвали «стабильным».

Специалисты считают, что рейтинг Ямала обладает значительным потенциалом и может быть выше, но в настоящее время сдерживается уровнем суверенного рейтинга РФ.

Автономный округ имеет максимально возможный для регионов РФ рейтинг по международной шкале агентства. ЯНАО традиционно отличается сильными экономическими и бюджетными показателями.

Такие рейтинги важны для инвесторов и банков, их высокий уровень свидетельствует о надёжности партнёрских отношений с окружными органами государственной власти в реализации крупных инфраструктурных проектов, развитии социально-экономической сферы, создании необходимых условий для жизни граждан.

Кроме ЯНАО, рейтинг также повышен пяти субъектам РФ: Москве и Санкт-Петербургу, Челябинской области, а также Татарстану, Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU