2019-08-20T15:04:40+03:00
Общество

Ямальским детям после летних каникул напомнят о правилах безопасности

Запланированы тематические уроки, конкурсные и игровые программы
Анна Полякова
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Детям на Ямале после летних каникул напомнят о правилах безопасности Фото: yanao.ruДетям на Ямале после летних каникул напомнят о правилах безопасности Фото: yanao.ru
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Во всех муниципалитетах Ямала 20 августа начинается месячник безопасности детей. Мероприятие проводится для того, чтобы после летних каникул подготовить школьников к новому учебному году. О безопасности детей в школе и дома, на улице и в транспорте, в природной среде расскажут специалисты муниципальных управлений по делам ГО и ЧС, пожарные и спасатели.

Также запланированы тематические уроки, конкурсные мероприятия и игровые программы. В начале учебного года во всех детских образовательных организациях будут проведены учебные тренировки и эвакуации для детей и работников учреждений.

С начала лета для обеспечения безопасности детских лагерей во всех муниципалитетах была организована сезонная операция «Отдых».

- В этом году мы решили отойти от традиционных методик проведения занятий с детьми и старались проводить больше игровых и развлекательных программ, - отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Муравленко Максим Тютюнник.

В ходе всероссийской акции «Научись плавать» воспитанников летних лагерей знакомили с работой спасателей, для них были организованы тематические экскурсии, а для родителей – консультации и беседы о безопасности на воде в летний сезон.

С детьми проводили игры-беседы «Почему нельзя находиться в воде без присмотра взрослых», «Оказание первой помощи пострадавшему на воде», «Скажем дружно все мы так, что купание – не пустяк», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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