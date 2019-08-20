2019-08-20T14:49:10+03:00
Общество

На Ямале началась осенняя охота на пернатую дичь

Выдано уже более 1 300 разрешений
Анна Полякова
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На Ямале началась осенняя охота на пернатую дичь Фото: yanao.ruНа Ямале началась осенняя охота на пернатую дичь Фото: yanao.ru
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На Ямале продолжается выдача разрешений на добычу дичи боровой и водоплавающей в осенний период в общедоступных охотничьих угодьях. Как сообщает правительство ЯНАО, уже более 1 300 охотников, имеющих охотничий билет, получили разрешение на осуществление любительской и спортивной охоты.

Сроки охоты в 2019 году на боровую и дичь и водоплавающую установлены разные. В первом случает – с 17.08.2019 г. по 29.02.2020 г., во втором - с 28.08.2019 г. по 31.12.2019 года.

Напоминаем, что распоряжением правительства автономного округа введён запрет любительской и спортивной охоты на добычу водоплавающей дичи в 2019-2021 годы на период со второй субботы августа по 27 августа.

- Перенос сроков связан с тем, что в августе, особенно в годы с поздней весной, у большинства водоплавающих птиц местных популяций к открытию сезона охоты птенцы не успевают подняться на крыло и окрепнуть для осенней миграции, - пояснил начальник управления по охране и регулированию использования животного мира окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олег Истрати, - потерявшиеся птенцы становятся лёгкой добычей охотников и хищных животных.

Вручение разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи осуществляется в специальных пунктах, адреса которых опубликованы на сайте правительства ЯНАО.

Кроме того, заявление на получение разрешения на добычу пернатой дичи можно подать через территориальные отделы МФЦ, а также на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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