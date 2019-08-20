2019-08-20T13:49:23+03:00
Общество

Четыре авиарейса, не долетев до Норильска, сели в Новом Уренгое

В ямальском авиаузле оказались пассажиры из Москвы и Новосибирска
Анна Полякова
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Четыре авиарейса, не долетев до Норильска, сели в Новом Уренгое Фото: пресс-служба аэропорта Новый УренгойЧетыре авиарейса, не долетев до Норильска, сели в Новом Уренгое Фото: пресс-служба аэропорта Новый Уренгой
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Аэропорт Нового Уренгоя утром 20 августа принял «на запасной» четыре рейса, следующих в аэропорт Норильска. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, посадки произошла в связи с метеоусловиями в пункте назначения.

В ямальском авиаузле оказались пассажиры авиакомпаний Nord Star, «Сибирь», «Глобус» и «Таймыр» из Москвы и Новосибирска. На данный момент все рейсы уже покинули новоуренгойскую воздушную гавань.

Всего за 2019 год новоуренгойский авиаузл принял 22 рейса в качестве запасного аэропорта. К слову, что аэропорт Нового Уренгоя является запасным не только для Норильска, но и для многих других северных городов, в том числе для Салехарда, Ямбурга, Игарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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