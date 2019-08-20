СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-20T15:44:01+03:00

Директору заброшенного в Надыме завода, где погиб ребенок, зачитали приговор Фото: Ильи Ермолина vk.com

Изменить размер текста: A A

В Надыме директора коммерческой организации признали виновным в гибели ребенка на территории заброшенного завода.

Напомним, трагедия произошла 30 апреля 2017 года. В ангаре завода крупнопанельного домостроения ЗКПД, владельцем которого является коммерческая организация ООО «Компания Иванова», погиб мальчик. Девятилетний ребенок упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол.

Накануне происшествия мальчик со своим одноклассником решили обследовать помещение пустующего ангара, вход в который был свободен. Третьеклассники забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий друг поскользнулся и упал. Приехавшая по вызову скорая помощь констатировала смерть ребенка.

- Собранными по делу доказательствами установлена прямая причинно-следственная связь между преступными бездействиями осужденного и гибелью несовершеннолетнего, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что директор компании сознательно бездействовал и не предпринимал никаких мер по ограничению свободного доступа людей, в том числе и детей, на территорию заброшенного объекта.

В ходе расследования было допрошено 70 свидетелей, проведен комплекс криминалистических экспертиз, в том числе строительно-техническая в экспертном учреждении Москвы. В результате суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Надыме третьеклассник разбился насмерть, упав с карниза пустующего ангара (подробнее).

В Надыме после гибели ребенка горожане решили закрыть доступ на заброшенный завод (подробнее).

Родители погибшего в Надыме мальчика призвали мэра покинуть пост (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU