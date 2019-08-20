2019-08-20T15:44:01+03:00
Происшествия

Директору заброшенного в Надыме завода, где погиб ребенок, зачитали приговор

Его наказали 1 годом 6 месяцами исправительных работ
Анна Полякова
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Директору заброшенного в Надыме завода, где погиб ребенок, зачитали приговор Фото: Ильи Ермолина vk.comДиректору заброшенного в Надыме завода, где погиб ребенок, зачитали приговор Фото: Ильи Ермолина vk.com
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В Надыме директора коммерческой организации признали виновным в гибели ребенка на территории заброшенного завода.

Напомним, трагедия произошла 30 апреля 2017 года. В ангаре завода крупнопанельного домостроения ЗКПД, владельцем которого является коммерческая организация ООО «Компания Иванова», погиб мальчик. Девятилетний ребенок упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол.

Накануне происшествия мальчик со своим одноклассником решили обследовать помещение пустующего ангара, вход в который был свободен. Третьеклассники забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий друг поскользнулся и упал. Приехавшая по вызову скорая помощь констатировала смерть ребенка.

- Собранными по делу доказательствами установлена прямая причинно-следственная связь между преступными бездействиями осужденного и гибелью несовершеннолетнего, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что директор компании сознательно бездействовал и не предпринимал никаких мер по ограничению свободного доступа людей, в том числе и детей, на территорию заброшенного объекта.

В ходе расследования было допрошено 70 свидетелей, проведен комплекс криминалистических экспертиз, в том числе строительно-техническая в экспертном учреждении Москвы. В результате суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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