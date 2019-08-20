Губкинским футболистам глава Ямала подарил мячи со своим автографом
Во время своего визита в Губкинский глава ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал в 9 микрорайоне на новой спортивной площадке. Её откроют 1 сентября, тогда же пройдет первый пройдёт футбольный матч. Победители получат мячи, подписанные губернатором Ямала и главой города.
На спортивном объекте, помимо футбольного поля с искусственным газоном, предусмотрена беговая дорожка (200 м.), уличные тренажёры, турники, брусья.
Как сообщает администрация города, площадка построена в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан». Именно эта идея победила в минувшем году при голосовании жителей на портале «Живём на Севере».
Губернатор и глава Губкинского Андрей Гаранин встретились с инициативной группой, горожанами, предложившими идею строительства корта.
Качественных полей с искусственным покрытием, где безопасно можно играть в любительский футбол, в Губкинском до сих пор не было. Теперь на этой площадке смогут заниматься ученики школы, а в выходные дни и в вечернее время играть все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU