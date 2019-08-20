Губкинским футболистам глава Ямала подарил мячи со своим автографом

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-20T13:16:24+03:00

Их разыграют во время первого матча на новой площадке

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Во время своего визита в Губкинский глава ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал в 9 микрорайоне на новой спортивной площадке. Её откроют 1 сентября, тогда же пройдет первый пройдёт футбольный матч. Победители получат мячи, подписанные губернатором Ямала и главой города.

На спортивном объекте, помимо футбольного поля с искусственным газоном, предусмотрена беговая дорожка (200 м.), уличные тренажёры, турники, брусья.

Как сообщает администрация города, площадка построена в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан». Именно эта идея победила в минувшем году при голосовании жителей на портале «Живём на Севере».

Губернатор и глава Губкинского Андрей Гаранин встретились с инициативной группой, горожанами, предложившими идею строительства корта.

Качественных полей с искусственным покрытием, где безопасно можно играть в любительский футбол, в Губкинском до сих пор не было. Теперь на этой площадке смогут заниматься ученики школы, а в выходные дни и в вечернее время играть все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU