2019-08-20T12:59:21+03:00
Общество

В Муравленко решили возобновить стройку культурно-оздоровительного центра

Строителям предстоит откорректировать первоначальный проект
Анна Полякова
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В Муравленко решили возобновить стройку культурно-оздоровительного центра Фото: yanao.ruВ Муравленко решили возобновить стройку культурно-оздоровительного центра Фото: yanao.ru
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В Муравленко взялись за долгострой. Культурно-оздоровительный центр «Сибирь», который начали возводить в 2005 году, все-таки достроят к 2022 году.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал работы, отметив, что восстановление стройки была его принципиальная позиция.

- Строители уже на объекте, дальше всё в их руках. Уверен, что хорошими темпами мы пойдём, и этот объект откроет свои двери через полтора-два года. Думаю, это реальный срок, учитывая его состояние, - заключил губернатор региона.

Строителям предстоит откорректировать первоначальный проект в соответствии с нормами, предъявляемыми к такого рода учреждениям. Начать строительно-монтажные работы на объекте подрядчик готов в ближайший месяц.

Подрядчик сейчас проводит анализ проектной документации, которая с 2014 года могла устареть. Визуальное обследование позволяет говорить об отсутствии серьёзных изменений конструкции здания, связанных с временным простоем.

Здание состоит из двух блоков: культурного и спортивного. Культурный блок предполагает размещение классов для обучения игре на музыкальных инструментах, изостудию и концертный зал почти на 700 посадочных мест. В спортивном блоке по проекту предусмотрены взрослый и детский бассейны, универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, сауна и зал для фитнеса, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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