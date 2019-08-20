Новоуренгоец отдал аферисту 70 тысяч рублей, рассчитывая на выгодный кредит

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-20T12:35:26+03:00

Ямалец обратился в полицию, когда понял, что его обманули

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В Новом Уренгое зафиксировали факт мошенничества. Аферист, позвонив по телефону жителю города, представился сотрудником банка. Под предлогом повышения кредитного лимита и понижения процентной ставки по кредитной карте он обманом завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях.

После этого с карты новоуренгойца списались 70 200 рублей. Ямалец обратился в полицию 15 августа, когда понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция округа рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU