2019-08-20T12:35:26+03:00
Происшествия

Новоуренгоец отдал аферисту 70 тысяч рублей, рассчитывая на выгодный кредит

Ямалец обратился в полицию, когда понял, что его обманули
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгоец отдал аферисту 70 тысяч рублей, рассчитывая на выгодный кредитНовоуренгоец отдал аферисту 70 тысяч рублей, рассчитывая на выгодный кредитФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое зафиксировали факт мошенничества. Аферист, позвонив по телефону жителю города, представился сотрудником банка. Под предлогом повышения кредитного лимита и понижения процентной ставки по кредитной карте он обманом завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях.

После этого с карты новоуренгойца списались 70 200 рублей. Ямалец обратился в полицию 15 августа, когда понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция округа рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муравленко решили возобновить стройку культурно-оздоровительного центра
В Надыме авторам самых оригинальных цветочных клумб вручат призы
Жители Лабытнанги решают, где установить памятник героям Великой Отечественной войны
На Ямале стартовало досрочное голосование
Территорию аэропорта Нового Уренгоя будет очищать от снега новая машина
Ноябрянин заплатил за конфликт с инспекторами ДПС 40 тысяч рублей
В Ханымее ученые исследуют изменения окружающей среды
Больше половины ямальских оленей привито от сибирской язвы
Губернатор ЯНАО пообещал достроить в Тарко-Сале воскресную школу
Ямальцы проведут форум «Мы за мир во всём мире»
Ямальские лучники стали лидерами итогового медального зачёта чемпионата России
На Ямале из-за тумана задерживаются авиарейсы
В Салехарде байкер во дворе дома сбил мальчика
Мнимый сотрудник прокуратуры выманил у новоуренгойца больше 200 тысяч рублей
В Лабытнанги ко Дню города установили скамейки с подогревом
Погода на Ямале 20 августа: температура воздуха поднимается до +21 градуса
В Губкинском открыли новый детсад «Умка»
В Тольке осудили назойливого гостя, выломавшего дверь квартиры