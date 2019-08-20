2019-08-20T12:01:48+03:00
Общество

В Надыме авторам самых оригинальных цветочных клумб вручат призы

Участки смотра-конкурса «Цветочный вернисаж Надымской земли» готовы показать свои труды
Анна Полякова
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В Надыме авторам самых оригинальных цветочных клумб вручат призы Фото: nadymregion.ruВ Надыме авторам самых оригинальных цветочных клумб вручат призы Фото: nadymregion.ru
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Комиссия смотра-конкурса «Цветочный вернисаж Надымской земли» начала объезд клумб в городе. На суд жюри был представлены цветочные композиция, малые архитектурные формы, но и выращенные овощные культуры.

Профессионалы и любители используют для оформления петунии, астры, гвоздики, декоративную капусту, мальву, космеи, люпины, подсолнухи, календулу, колокольчики.

Конкурс традиционно проводится по номинациям: «Лучший приусадебный участок», «Лучшая территория образовательного учреждения», «Лучший двор, подъезд», «Лучшая территория», «Озеленение лоджий, балконов и окон жилых домов».

Авторам самых оригинальных, привлекательных и интересных оформлений будут вручены призы на церемонии награждения, сообщает администрация Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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