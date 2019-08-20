В Надыме авторам самых оригинальных цветочных клумб вручат призы
Комиссия смотра-конкурса «Цветочный вернисаж Надымской земли» начала объезд клумб в городе. На суд жюри был представлены цветочные композиция, малые архитектурные формы, но и выращенные овощные культуры.
Профессионалы и любители используют для оформления петунии, астры, гвоздики, декоративную капусту, мальву, космеи, люпины, подсолнухи, календулу, колокольчики.
Конкурс традиционно проводится по номинациям: «Лучший приусадебный участок», «Лучшая территория образовательного учреждения», «Лучший двор, подъезд», «Лучшая территория», «Озеленение лоджий, балконов и окон жилых домов».
Авторам самых оригинальных, привлекательных и интересных оформлений будут вручены призы на церемонии награждения, сообщает администрация Надымского района.
ИСТОЧНИК KP.RU