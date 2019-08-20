Жители Лабытнанги решают, где установить памятник героям Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-20T11:47:06+03:00

Предложено пять вариантов для голосования

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Жителей Лабытнанги озадачили вопросом - где установить памятник героям Великой Отечественной войны. Горожане на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живем на Севере» голосуют. Тема опроса называется «Никто не забыт и ничто не забыто…».

Жителям города Семи лиственниц предлагается определить место установки бронзового памятника, который будет изготовлен и передан городу Российским военно-историческим обществом в 2020 году к 75-летнему юбилею Великой Победы.

Предложено пять вариантов его установки: площадь Победы (ул. Первомайская), сквер около железнодорожного вокзала (ул. Советская), площадь Владимира Нака, аллея Славы (ул. Студенческая) и аллея памяти участников военных конфликтов (ул. Автострадная).

Опрос продлится по 26 августа включительно. Голосовать можно каждые сутки, уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU