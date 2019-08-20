На Ямале стартовало досрочное голосование

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-20T10:59:19+03:00

Оно пройдет в Тазовском и Шурышкарском районах и п. Пельвож

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На Ямале началось досрочное голосование в труднодоступной и отдаленной местности. В этом году оно пройдет в Тазовском и Шурышкарском районах и п. Пельвож, который входит в состав городского округа Салехард.

На сегодняшний день уже проголосовали 109 избирателей в Тазовском районе. К ним члены участковой комиссии прилетели на вертолете.

Традиционно в течение 20 следующих дней свои голоса за кандидатов отдают жители тундры. Планируется охватить около 500 человек. Завершится досрочное голосование 7 сентября за день до выборов.

28 августа начнется голосование в помещении избирательного участка для тех, кто не сможет в силу обстоятельств, присутствовать на выборах.

Напомним, единый день голосования 8 сентября пройдет на 10 избирательных кампаний по выборам разного уровня.

В ходе региональной состоятся дополнительные выборы депутата Заксобрания ЯНАО шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1- и 9 муниципальных.

В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске изберут новый состав Гордум.

В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Тазовском районе будут доукомплектованы представительные органы.

В п. Ханымей (Пуровский район) и Горковское (Шурышкарский район) изберут новых глав.

ИСТОЧНИК KP.RU