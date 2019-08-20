На Ямале стартовало досрочное голосование
На Ямале началось досрочное голосование в труднодоступной и отдаленной местности. В этом году оно пройдет в Тазовском и Шурышкарском районах и п. Пельвож, который входит в состав городского округа Салехард.
На сегодняшний день уже проголосовали 109 избирателей в Тазовском районе. К ним члены участковой комиссии прилетели на вертолете.
Традиционно в течение 20 следующих дней свои голоса за кандидатов отдают жители тундры. Планируется охватить около 500 человек. Завершится досрочное голосование 7 сентября за день до выборов.
28 августа начнется голосование в помещении избирательного участка для тех, кто не сможет в силу обстоятельств, присутствовать на выборах.
Напомним, единый день голосования 8 сентября пройдет на 10 избирательных кампаний по выборам разного уровня.
В ходе региональной состоятся дополнительные выборы депутата Заксобрания ЯНАО шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1- и 9 муниципальных.
В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске изберут новый состав Гордум.
В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Тазовском районе будут доукомплектованы представительные органы.
В п. Ханымей (Пуровский район) и Горковское (Шурышкарский район) изберут новых глав.
ИСТОЧНИК KP.RU