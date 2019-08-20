Территорию аэропорта Нового Уренгоя будет очищать от снега новая машина

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-20T10:44:01+03:00

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Парк спецтехники аэропорта Новый Уренгой пополнился новым снегоочистителем. Машина будет задействована в очистке взлётно-посадочной полосы, перрона, мест стоянки самолётов и другой территории аэропорта и поможет обеспечивать плановую работу авиапредприятия.

Приобретенный Schmidt Supra 5002 стал четвертым в линейке шнекороторов парка спецтехники крупнейшего ямальского авиаузла, сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. От предшественников он отличается большей производительностью и эргономичностью. За час он способен проходить примерно 15 километров и убирать при этом до 5000 тонн снега.

Всего зимой будет работать порядка 30 единиц спецтехники. Всего в парке более 140 машин. В ближайшие три года в аэропорту Новый Уренгой будет реализована масштабная программа по обновлению специального транспорта и спецсредств механизации, до 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники на более чем 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU