СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-20T10:34:49+03:00

Ноябрянин заплатил за конфликт с инспекторами ДПС 40 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя Ноябрьска осудили за оскорбление и применения насилия в отношении полицейских. Инцидент произошел 27 мая 2019 года. Патрульный экипаж ДПС прибыл в переулок Лесной по сообщению горожан, которые рассказали, что водитель находится в алкогольном опьянении.

Пьяный 52-летний мужчина на требования сотрудников полиции выйти из автомобиля и предъявить документы стал вести себя агрессивно. Одному из стражей порядка водитель прижал руку стеклом. Другого обматерил.

На ноябрянина завели уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести преступления наказанием может стать как штрафа, так и пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU