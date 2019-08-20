2019-08-20T10:34:49+03:00
Происшествия

Ноябрянин заплатил за конфликт с инспекторами ДПС 40 тысяч рублей

Одному из стражей порядка пьяный водитель прижал руку стеклом, другого обматерил
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрянин заплатил за конфликт с инспекторами ДПС 40 тысяч рублейНоябрянин заплатил за конфликт с инспекторами ДПС 40 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жителя Ноябрьска осудили за оскорбление и применения насилия в отношении полицейских. Инцидент произошел 27 мая 2019 года. Патрульный экипаж ДПС прибыл в переулок Лесной по сообщению горожан, которые рассказали, что водитель находится в алкогольном опьянении.

Пьяный 52-летний мужчина на требования сотрудников полиции выйти из автомобиля и предъявить документы стал вести себя агрессивно. Одному из стражей порядка водитель прижал руку стеклом. Другого обматерил.

На ноябрянина завели уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести преступления наказанием может стать как штрафа, так и пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муравленко решили возобновить стройку культурно-оздоровительного центра
Новоуренгоец отдал аферисту 70 тысяч рублей, рассчитывая на выгодный кредит
В Надыме авторам самых оригинальных цветочных клумб вручат призы
Жители Лабытнанги решают, где установить памятник героям Великой Отечественной войны
На Ямале стартовало досрочное голосование
Территорию аэропорта Нового Уренгоя будет очищать от снега новая машина
В Ханымее ученые исследуют изменения окружающей среды
Больше половины ямальских оленей привито от сибирской язвы
Губернатор ЯНАО пообещал достроить в Тарко-Сале воскресную школу
Ямальцы проведут форум «Мы за мир во всём мире»
Ямальские лучники стали лидерами итогового медального зачёта чемпионата России
На Ямале из-за тумана задерживаются авиарейсы
В Салехарде байкер во дворе дома сбил мальчика
Мнимый сотрудник прокуратуры выманил у новоуренгойца больше 200 тысяч рублей
В Лабытнанги ко Дню города установили скамейки с подогревом
Погода на Ямале 20 августа: температура воздуха поднимается до +21 градуса
В Губкинском открыли новый детсад «Умка»
В Тольке осудили назойливого гостя, выломавшего дверь квартиры