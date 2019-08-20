2019-08-20T12:06:03+03:00
Наука

В Ханымее ученые исследуют изменения окружающей среды

Поселок в Пуровском районе привлекает расположением мерзлоты
Анна Полякова
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В Ханымее ученые исследуют изменения окружающей среды Фото: puradm.ruВ Ханымее ученые исследуют изменения окружающей среды Фото: puradm.ru
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Ученые из Национального исследовательского Томского госуниверситета намерены изучать в поселке Ханымей Пуровского района процессы изменения окружающей среды. Продолжить работы собираются почвоведы, гидрологи, ботаники, ландшафтоведы.

Напомним, в Ханымее находится исследовательская станция, которая входит в сеть международной базы «Интеракт». Здесь могут работать ученые из разных стран, рассказали в администрации Пуровского района.

- Ханымей удобен с точки зрения расположения мерзлоты, находясь на её границе. Здесь наблюдаются превышение концентрации некоторых элементов (например, углерода) и их выбросы, - рассказал младший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Иван Крицков.

Работа в Ханымее – это, в основном, проведение экспедиционных исследований и отбор различных проб. Исследования на сибирских научных станциях помогают понять происходящие на планете процессы и прогнозировать будущие изменения.

Сделав серию замеров на водоемах в районе Ханымея, участники экспедиции отправятся дальше, проводить мониторинг состояния природных ландшафтов Западной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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