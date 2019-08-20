2019-08-20T09:48:22+03:00
Экономика

Больше половины ямальских оленей привито от сибирской язвы

Вакцину получили 66% поголовья животных
Анна Полякова
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Больше половины ямальских оленей привито от сибирской язвы Фото: yanao.ruБольше половины ямальских оленей привито от сибирской язвы Фото: yanao.ru
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На Ямале продолжается летняя вакцинация северных оленей против сибирской язвы. Прививочные бригады - 47 ветеринарных специалистов - работают в Тазовском, Ямальском, Надымском и Пуровском районах.

На следующей неделе подключится Приуральский район. Завершается вакцинация в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах. Всего за прививочную кампанию вакцину должны получить более полумиллиона северных оленей, мероприятия планируется завершить до конца сентября.

Напомним, первый этап вакцинации проведён в феврале – марте этого года. Вакцинировано 183 тыс. голов северных оленей. Весенняя вакцинация прошла удачно.

Одновременно с вакцинацией проводится бесплатное мечение оленей индивидуальными бирками. Для сельхозтоваропроизводителей учёт стад включён в целевые показатели получения субсидий. Из соображений безопасности, требований технических регламентов с этого года на убой должны поступить олени с индивидуальными средствами мечения.

- Кроме этого, с 2020 года будет введено ограничение на перемещение пантовой продукции, полученной от оленей, не подвергнутых индивидуальному маркированию и учёту, - отметил главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.

Процесс мечения уже запущен в минувшем году. В округе забирковано более 145 тысяч голов. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках и других обработках. Сведения вносятся в специальный модуль, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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